Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e ziyaretler - Son Dakika

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ve Salar Belediye Başkanı Cengiz Taşpınar, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.



Ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunan konuk başkanlar, ikili ilişkilerinin her zaman iyi olduğu Sandıklı Belediyesi'ni ziyaret etmekten her zaman büyük bir keyif aldıklarının belirterek, ilçe sakinlerine başkanın şahsında selamlarını iletti.

Başkan Mustafa Çöl de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.



Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ziyaretin akabinde Başkan Mustafa Çöl'e günün anısına hediye verdi.