Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Akçakale'deki üst yapı çalışmaları - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Akçakale ilçesinde kaldırım taşı ve refüj çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Sanayi Caddesi'nde tahrip olan ve kent estetiğine uygun olmayan kaldırım taşları yenilenirken refüj çalışması da başlatıldı.

Açıklamada, büyükşehir belediyesinin beton üretim tesisinde üretilen boru, parke taşı ve bordür taşlarının ilçelerin alt ve üst yapısında kullanılarak vatandaşların rahat bir kış mevsimi geçirmesinin amaçlandığı kaydedildi.