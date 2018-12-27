Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama (5)

Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama (5)

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda LPG tankerinde patlama meydana geldi.

Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama (5), System.String[]
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda LPG tankerinde patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği öne sürülen patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:49 Kaynak: DHA

Bozova, Şanlıurfa, Güncel
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