Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama (5)
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda LPG tankerinde patlama meydana geldi.
ŞANLIURFA'nın Bozova
ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda LPG tankerinde patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği öne sürülen patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. - Şanlıurfa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:49 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi
Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı
Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağın Altından Çıkarıldı
Son Dakika! Erzincan'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi