Mahkeme, Çocuklar Yerine Avukatın Geçici Velayetini Anneye Verdi. Avukat Uğur: "Kopyala-Yapıştır Kararlar Nedeniyle Hatalar Yapılıyor"

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Şanlıurfa'da eşiyle boşanma aşamasındaki anne, çocuklarının geçici velayetinin kendisine verilmesi talebiyle avukatı Süleyman Uğur ile birlikte mahkemeye dilekçe verdi. Ancak mahkeme, çocuklar yerine avukatın geçici velayetini anneye verdi. Durumu fark eden avukat Uğur'un dilekçesi üzerine hatalı karar düzeltildi. Uğur, "Bu hatalar genelde kararların kopyala-yapıştır şeklinde yazılması sonucu gözden kaçtığını düşünüyorum. Genç hakimlerin daha fazla hata yaptığına şahit oluyoruz" dedi.

Şanlıurfa'da boşanma davası süren anne, çocuklarının geçici velayetinin kendisine verilmesi talebiyle avukatı Süleyman Uğur ile birlikte Aile Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Aile Mahkemesi sıfatıyla dilekçeyi değerlendiren Viranşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hem davacı anneyi hem de avukatını şaşırtan bir karar verdi. Kararda, "Davacı vekilinin geçici velayetinin anne E.A.'ya verilmesine" denildi.

AVUKATIN GEÇİCİ VELAYETİ MÜVEKKİLİNE VERİLDİ

Müşterek çocukların geçici velayetinin anneye verilmesi gerekirken; bu kararla avukat Uğur'un geçici velayeti, müvekkili olan davacı anneye verilmiş oldu.

HATALI KARAR DÜZELTİLDİ

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bu kararı üzerine avukat Uğur, mahkemeye dilekçe vererek hatalı kararın düzeltilmesini istedi. Avukatın dilekçesi üzerine mahkeme, yazdırdığı hatalı kararı "Müşterek çocukların velayetinin geçici olarak anne E.A'ya verilmesine" şeklinde düzeltti.

"BU HATALAR KARARLARIN KOPYALA-YAPIŞTIR ŞEKLİNDE YAZILMASINDAN KAYNAKLANIYOR"

Mahkemenin hatalı kararıyla geçici velayeti müvekkiline verilen avukat Süleyman Uğur, genç hakimlerin daha fazla hata yaptığına şahit olduklarını belirterek, konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Öncelikle öyle bir karar duruşma esnasından başımıza geliyorsa şifahen hakimi uyarmakta fayda oluyor. Kimi hakimler anında düzeltiyor kimi hakimler karar yazılınca söz hakkı vermeyip dinlemediği için duruşma sonrası bir dilekçe ile düzeltilmesini talep ediyoruz. Taraftarın yokluğunda yazılan ara kararlar için mahkemeye yazılacak bir dilekçe ile kararın düzeltilmesini talep etmemiz gerekiyor. Bazı mahkemelerin kalem personelleri şifahi görüşme ile notunu alıp hakime iletiyor, hakim resen ara kararı düzeltiyor. Ama genelde mahkemeler durumu izah eden dilekçe sonrası kararlarını düzeltiyor. Bu hatalar genelde kararların kopyala- yapıştır şeklinde yazılması ve hakimin kararları toplu onaylaması sonucu gözden kaçtığını düşünüyorum. Sicil numarasından genç bir hakim olduğunu düşünüyorum. Genç hakimlerin daha fazla hata yaptığına şahit oluyoruz."