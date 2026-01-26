Şanlıurfa\'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Şanlıurfa'da bir bağ evinde gerçekleşen hırsızlık olayında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarına sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak bir bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayı çözüme kavuşturuldu. S.T., Karaköprü ilçesi Akziyaret Mahallesinde bulunan bağ evinden eşyalarının çalındığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bağ evinden şark köşesi, 1 adet akü, 1 adet invertör ve ses sistemini çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, olayla bağlantılı şüpheliyi tespit etti. Gerçekleştiren operasyonda, hırsızlık şüphelisi N.B. yakalandı. Yakalanan şüpheli, yapılan sorgulamasında suçunu itiraf etti. Şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Adli makamlarca tutuklanan N.B., cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA