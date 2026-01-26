Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Şanlıurfa\'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
26.01.2026 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da bağ evinden eşya çalan N.B. adlı hırsız, yakalanarak tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir bağ evinde gerçekleşen hırsızlık olayında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarına sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak bir bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayı çözüme kavuşturuldu. S.T., Karaköprü ilçesi Akziyaret Mahallesinde bulunan bağ evinden eşyalarının çalındığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bağ evinden şark köşesi, 1 adet akü, 1 adet invertör ve ses sistemini çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, olayla bağlantılı şüpheliyi tespit etti. Gerçekleştiren operasyonda, hırsızlık şüphelisi N.B. yakalandı. Yakalanan şüpheli, yapılan sorgulamasında suçunu itiraf etti. Şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Adli makamlarca tutuklanan N.B., cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı
Süper Lig’e geri dönüşü muhteşem oldu Kramer’den 88. dakikada hayati bir gol Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı

12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:53
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
11:52
Bir hemşire daha DEM Parti’nin eylemine destek verdi Boynundaki kolye dikkat çekti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 13:35:39. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.