Şanlıurfa'nın 7 ilçesinin kırsal mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Tedbirler kapsamında 7 ilçe kırsalındaki mahallelerde eğitime ara verildiği duyurulan açıklamada, "Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerimizin kırsal mahallelerinde eğitime 5 Ocak Pazartesi bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Kırsal Eğitime Ara - Son Dakika
