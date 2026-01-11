Şanlıurfa'da Seçim Kavgası: 6 Yaralı - Son Dakika
Şanlıurfa'da Seçim Kavgası: 6 Yaralı

Şanlıurfa\'da Seçim Kavgası: 6 Yaralı
11.01.2026 16:13
Şanlıurfa'da başkanlık seçimi sırasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, olaylar polisle kontrol altına alındı.

ŞANLIURFA'da Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanlık seçimi sırasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Polislerin tarafları güçlükle ayırdığı kavga, cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki 11 Nisan Spor Salonu'nda meydana geldi. 7 binden fazla üyesi bulunan Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Seçime mevcut başkan Yaşar Deveci ile birlikte İmam Bakır Alkan, Osman Karakeçili, İbrahim Halil Çelik ve İsmail Alpyiğit olmak üzere toplam 5 aday yarıştı. Oy verme işlemi sırasında Yaşar Deveci ile İmam Bakır Alkan'ı destekleyen gruplar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek her iki adayın yakınlarının da karıştığı kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavga nedeniyle salonda büyük panik yaşandı. Olay yerine çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları güçlükle ayırırken, taşkınlık çıkaran kişiler salon dışına çıkarıldı. Kavga sırasında sopa ve darp sonucu yaralanan 6 kişi, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Gerginliğin zaman zaman devam ettiği seçimler, yoğun güvenlik önlemleri altında devam ediyor.

