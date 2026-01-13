Şanlıurfa'da TIR-Motosiklet Kazası: 1 Ölü

ŞANLIURFA'da kavşakta TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsa Aslan (52) hayatını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolu üzerindeki Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. N.B.'nin kullandığı 33 CLA 52 plakalı TIR, kavşakta dönüş yapmak isteyen İsa Aslan'ın kullandığı 63 AFF 694 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'ın altından çıkarılan Aslan'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TIR şoförü N.B., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)