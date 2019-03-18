Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Futbolcunun Sahadaki Çirkin Hareketine Soruşturma

Şanlıurfa Futbolcunun Sahadaki Çirkin Hareketine Soruşturma

23 dakika önce

Futbolcunun sahadaki çirkin hareketine soruşturmaŞanlıurfa'da oynanan Süper Amatör Lig maçında şampiyonluk için mücadele eden iki takım berabere kaldı.

Futbolcunun sahadaki çirkin hareketine soruşturma

Şanlıurfa'da oynanan Süper Amatör Lig maçında şampiyonluk için mücadele eden iki takım berabere kaldı. Puan farkı ile şampiyon olamayan Şanlıurfa Gençlerbirliği takımının bir oyuncusu taraftara doğru dönerek cinsel organını gösterdi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, cumartesi günü oynan Şanlıurfa Gençlerbirliği- Siverek Belediyespor karşılaşmasında meydana geldi. Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Eyyubi'ye Yenice stadında saat 1500'te oynanan maçta karşı karşıya geldi. Maç 0-0 bitti ancak Siverek Belediyespor 1 puan farkla şampiyon oldu. Buna öfkelenen Şanlıurfa Gençlerbirliği'nin 5 numaralı futbolcusu Mahmut Onur Toprak, saha içinde Siverek taraftarının bulunduğu tribüne yönelerek şortunu indirip cinsel organını göstererek yürüdü. Yaşananlar karşısında şoke olan seyirciler o anları cep telefonu ile kaydetti. Olayın ardından Siverek Belediyespor taraftar derneği başkanı Onur İşbilen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na görüntüler ile beraber şikayette bulundu. Şikayeti kabul eden federasyon, soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:53 Kaynak: DHA

Siverek, Gençlerbirliği, Şanlıurfa, Güncel
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