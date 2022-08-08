Öğretmen çift ve bebekleri yanan otomobilden son anda kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Öğretmen çift ve bebekleri yanan otomobilden son anda kurtarıldı

08.08.2022 20:10
Öğretmen çift ve bebekleri yanan otomobilden son anda kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmen çiftin bulunduğu otomobil takla atarak yanmaya başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmen çiftin bulunduğu otomobil takla atarak yanmaya başladı. Araçtaki çift ve bebekleri son anda kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Siverek-Çermik Karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, C.Z. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin kazayı fark etmesi üzerine araçta sıkışan sürücü ile eşi G.Z. ve bir yaşındaki bebekleri kurtarıldı. Yaralıların kurtarılmasının ardından otomobilde çıkan yangın kısa sürede her yeri sardı. Otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Öğretmen oldukları öğrenilen yaralı çift ve bebekleri olay yerine çağrılan ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesine, buradan da Ergani Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Sınırda parçalanmış bir ceset bulundu Sınırda parçalanmış bir ceset bulundu Şanlıurfa'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı Şanlıurfa'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmen çift ve bebekleri yanan otomobilden son anda kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:57 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta'ya Avrupa'dan talipler var
19:45 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi sonrası alkış tufanı koptu
19:28 TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi
18:54 AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
18:43 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına AK Parti'den cevap: Bunu topluma izah etmeleri lazım
18:32 Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar
18:31 Mardin'e gelin olarak gelen Ukraynalı, Müslüman olup Amine ismini aldı
18:24 Aydın'da dehşet olay! Tartıştığı kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıktı
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
17:40 Bolu'da 'gizemli hastalık' paniği yeniden başladı! Yüzlerce kişide zehirlenme şikayeti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 20:10:31. #1.13#
SON DAKİKA: Öğretmen çift ve bebekleri yanan otomobilden son anda kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement