İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü PKKYPG içinde faaliyet gösteren şüphelileri yakalamak için harakete geçti. Ekipler, Viranşehir'de 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı baskında, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularına başlandı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Viranşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA'DA PKKYPG OPERASYONU 6 GÖZALTI - Son Dakika

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