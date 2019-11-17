Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa-resulayn hastanesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı-2
Son Dakika Güncel Şanlıurfa-resulayn hastanesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı-2 - Son Dakika

Şanlıurfa-resulayn hastanesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı-2

6 saat önce

Resulayn Hastanesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı-2.

ŞANLIURFA- Resulayn Hastanesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı-2

Şanlıurfa-resulayn hastanesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı-2

Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:00 Kaynak: DHA
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