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Şanlıurfa-resulayn hastanesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı-2
6 saat önce
Resulayn Hastanesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı-2.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:00 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA- Resulayn Hastanesi'nde onarım çalışmaları tamamlandı-2
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