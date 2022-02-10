Üye Girişi
Barış Pınarı'nda şampiyon Ehlispor oldu - Son Dakika

Barış Pınarı'nda şampiyon Ehlispor oldu

10.02.2022 13:30

- Barış Pınarı'nda şampiyon Ehlispor oldu Huzurun sağlandığı Barış Pınarı'nda futbol heyecanı Türkiye'nin düzenlediği harekat ile barış ve huzur ortamının sağlandığı Barış Pınarı Bölgesi'nde futbol heyecanı yaşandı.

- Barış Pınarı'nda şampiyon Ehli spor oldu

Huzurun sağlandığı Barış Pınarı'nda futbol heyecanı

ŞANLIURFA - Türkiye'nin düzenlediği harekat ile barış ve huzur ortamının sağlandığı Barış Pınarı Bölgesi'nde futbol heyecanı yaşandı. Bu yıl kurulan Barış Pınarı Bölgesi 1. Liginde şampiyon Ehlispor takımı oldu.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçerek, huzur ve güven ortamının sağlandığı Resulayn ve Telabyad'da hayatın normalleşmesine yönelik başta sağlık, eğitim ve altyapı gibi kamu yatırımlar sürdürülürken, çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi için de sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında kurulan 10 futbol takımı, Barış Pınarı Bölgesi 1. Liginde, eleme usullü kıyasıya mücadele etti. 8 takımın elendiği ligde final maçı Ehlispor ile Elabraspor takımları arasında oynandı. İki takım oyuncularının kıyasıya mücadelesi ettiği müsabakada Ehlispor, Elabraspor'u 4-3 yenerek şampiyon oldu. Şampiyon takımın kupa ve madalyaları gençlik spor il müdürlüğü yetkilileri ile Barış Pınarı Bölgesi yetkilileri tarafından takdim edildi.

" Türkiye Cumhuriyeti'ne sonsuz teşekkürler"

Maç sonrası açıklama yapan Resulayn sakinlerinden Firas Muarbi, "Terörden arındırılıp özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin Resulayn kentinde Türkiye'nin destekleri ile eski günlerimize geri döndük. Bugün gençler arası birinci lig maçı oynandı. Müsabakada Ehlispor takımı, Elabraspor'u 4-3 yenerek şampiyon oldu. Bize bu imkanları sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı'nda şampiyon Ehlispor oldu
Barış Pınarı'nda şampiyon Ehlispor oldu
Barış Pınarı'nda şampiyon Ehlispor oldu
Barış Pınarı'nda şampiyon Ehlispor oldu
Barış Pınarı'nda şampiyon Ehlispor oldu
Barış Pınarı'nda şampiyon Ehlispor oldu

YORUMLAR
500

Resulayn, Şampiyon, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Barış Pınarı'nda şampiyon Ehlispor oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:59 Savaş ihtimali mi? Lavrov'dan Ukrayna'daki diplomatlarına çağrı: Ülkeyi terk edin!
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
13:41 Alevilere küfreden adam: Alkollüydüm, sadece hakaret edenlere tepki gösterdim
13:31 MSB'den ABD ile devam eden F-35 görüşmelerine ilişkin açıklama geldi
13:27 Nuri Şahin'i hiç böyle görmemiştiniz!
13:21 Koku duyusu güçlü olanların cinsel hayatı daha renkli! Araştırmacılar anlattı
13:14 Koyunu 8 ayaklı kuzu doğurmuştu! Minik kuzu ölünce sahibi hüngür hüngür ağladı
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
12:58 Artık telefonu çalmak için kapanmasını bile beklemiyorlar! Telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 14:12:01. #1.11#
SON DAKİKA: Barış Pınarı'nda şampiyon Ehlispor oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement