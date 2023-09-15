Sığınmacılarla görüşen İYİ Parti milletvekilleri duyduklarına inanamadı

Marmara Adası'nda sığınmacılarla bir araya gelen İYİ Parti Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Turhan Çömez'e bir mültecinin söyledikleri dikkat çekti. Sığınmacı, milletvekillerine, "Sınırın altından tünel kazıyoruz, akşam 7.30'da Suriye'deyiz, 8.00'de Urfa'da. Tayyip Erdoğan'ı vallahi çok seviyoruz." derken, sosyal medyadaki paylaşımında Selçuk Türkoğlu, "Sığınmacıların ülkemize geçiş hikayeleri bizi bir kez daha haklı çıkardı. Testi kırılmadan uyarıyoruz" dedi.

SIĞINMACILARLA BİR ARAYA GELDİLER

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Marmara Adası'nda sığınmacılarla bir araya geldi. Bir sığınmacının Türkoğlu ve Çömez'e söyledikleri dikkat çekti.

"YARIM SAATTE SURİYE'DEN URFA'YA GEÇİYORUZ"

Milletvekillerinin sorularına yanıt veren bir sığınmacı, "Geçiş yerimiz Resulayn. Kaçakçılar, eskiden 500 dolar alıyordu, şimdi fiyat 2 bin 500 dolara çıktı. Sınırın altından tünel kazıyoruz, akşam 7.30'da Suriye'deyiz, 8.00'de Urfa'da. Tayyip Erdoğan'ı vallahi çok seviyoruz" dedi.

"TESTİ KIRILMADAN UYARIYORUZ"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Turhan Çömez, ""Gördüklerimize, duyduklarımıza inanamadık" dedi. Sığınmacıların anlattığı ibretlik tablolara tanık olduklarını belirten Türkoğlu, yaptığı paylaşımda, "Sığınmacıların ülkemize geçiş hikayeleri bizi bir kez daha haklı çıkardı. Testi kırılmadan uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;