Şanlıurfa siverek'te okullar temizlendi - Son Dakika

Şanlıurfa siverek'te okullar temizlendi
7 saat önce
Siverek'te okullar temizlendiŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi, ilçede bulunan okulları yarıyıl tatilinde temizleyerek eğitime hazır hale getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:31 Kaynak: DHA
Siverek'te okullar temizlendi
ŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi, ilçede bulunan okulları yarıyıl tatilinde temizleyerek eğitime hazır hale getirdi.
Okulların tatile girmesiyle birlikte başlatılan çalışmalar tamamlandı. Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın talimatıyla öğrencilerin temiz ortamda eğitimlerini sürdürmesi amacıyla sınıflar deterjanlı suyla yıkandı, kapı ve pencereler silindi.
Okul yöneticileri temizlik çalışmasından dolayı teşekkür ettiği belediye yöneticileri, öğrencilerin ve eğitimin her zaman yanında olduklarının mesajını verdi.
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