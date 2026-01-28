Sapanca\'da Cinayet: 2 Tutuklama

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 kişi arasında çıkan ve cinayetle neticelenen kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Olay, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta 26 Ocak tarihinde meydana geldi. Yasin Emre Solmaz (23) ve K.Y.Y. (19) ile E.Y. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada K.Y.Y. isimli şüpheli, Yasin Emre Solmaz'ı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Karın bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan Solmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başlatılan incelemede K.Y.Y. ile E.Y., A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y.Y. ve E.Y. tutuklanırken, A.İ.D., H.E.K. ve K.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA