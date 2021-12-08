Sarıgöl'de arıcılık kursu açıldı - Son Dakika

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından arıcılık kursu açıldı.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, yaptığı açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yakın temas halindeyiz. Yıl içerisinde tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik birçok kurs açtık. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İlçe sakinlerimizden arıcılık kursuyla ilgili talep geldi. Kursun ardından katılımcılara sertifika vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde açılan kurs 7 hafta sürecek.