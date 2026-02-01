Sarıyer'de İkinci Kaza: Otomobil Mendireğe Asıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sarıyer'de İkinci Kaza: Otomobil Mendireğe Asıldı

Sarıyer\'de İkinci Kaza: Otomobil Mendireğe Asıldı
01.02.2026 03:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de gündüz denize düşen otomobilden sonra gece de başka bir kaza meydana geldi.

Mehmet Kaan KURT/İSTANBUL, -SARIYER'de, balıkçı barınağında gündüz saatlerinde otomobilin denize düştüğü noktada, gece saatlerinde bir kaza daha yaşandı. Seyir halindeki otomobil, mendirekte asılı kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Rumeli Kavağı'nda meydana geldi. Gündüz saatlerinde otomobilin denize düştüğü balıkçı barınağında, gece saatlerinde ilerleyen 34 BES 340 plakalı otomobilin sürücüsü, boşluğu fark etmeyerek kaza yaptı. Otomobil mendirekte asılı kalırken, sürücünün yardımına çevredeki balıkçılar koştu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil daha sonra çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Otomobilin kaza yaptığı anlar balıkçı barınağının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak mendireğe doğru ilerlediği ve denize düşmeden asılı kaldığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, İstanbul, Otomobil, Güvenlik, Sarıyer, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de İkinci Kaza: Otomobil Mendireğe Asıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 04:55:39. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de İkinci Kaza: Otomobil Mendireğe Asıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.