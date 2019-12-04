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Sarıyer'de kayganlaşan yolda kaza yapan minibüs takla attı
6 saat önce
SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak takla attı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:13 Kaynak: DHA
SARIYER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yol trafiğe kapandı.
Olay, Sarıyer, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Çayırbaşı Tüneli ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağışla beraber kayganlaşan yolda sürücü İsmail K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak takla attı. Minibüsün kaza yaptığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.Kazası nedeniyle Çayırbaşı Tünel istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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