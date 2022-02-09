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Lüks otomobil takla attı, sürücü aracını bırakıp kaçtı - Son Dakika

Lüks otomobil takla attı, sürücü aracını bırakıp kaçtı

09.02.2022 09:13

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil takla attı.

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil takla attı. Kazanın ardından sürücü otomobili bırakarak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre kaza 01.00'da Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi 3. Cadde üzerinde meydana geldi. 34 ELP 012 plakalı otomobil seyir halinde iken takla atarak ters döndü. İddiaya göre otomobil içindeki sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otomobili takla attığı yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri lüks otomobili de yerinde bırakan sürücüyü bulmak için inceleme başlattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(Davut Has/ İHA)

Lüks otomobil takla attı, sürücü aracını bırakıp kaçtı
Lüks otomobil takla attı, sürücü aracını bırakıp kaçtı
Lüks otomobil takla attı, sürücü aracını bırakıp kaçtı
Lüks otomobil takla attı, sürücü aracını bırakıp kaçtı
Lüks otomobil takla attı, sürücü aracını bırakıp kaçtı

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Otomobil, Sarıyer, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lüks otomobil takla attı, sürücü aracını bırakıp kaçtı - Son Dakika


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