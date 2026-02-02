Merdiven çöktü, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
Merdiven çöktü, mahalleli sokağa döküldü

Merdiven çöktü, mahalleli sokağa döküldü
02.02.2026 00:46

Sarıyer'de kuvvetli yağışlar nedeniyle bir binanın yanındaki merdiven çöktü. Olayda ölen veya yaralanan kimse olmazken; mahalleli sokağa döküldü.

Sarıyer'de yağış nedeniyle bir binanın yanında bulunan merdiven çöktü. Mahalleli sokağa dökülürken, meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın bitişiğinde bulunan merdivenin alt kısmı kuvvetli yağış sebebiyle çöktü.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından çöken bölge onarılmaya başlandı. Gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan polis, çevrede güvenlik aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

