Sarıyer\'de Otopark Yangını

Sarıyer'de bulunan bir otoparkta park halinde bulunan 5 araç şüpheli bir şekilde alevlere teslim oldu. Gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın ile ilgili inceleme devam ediyor.

Yangın, saat 05: 00 sıralarında Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nin otoparkında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple park halinde bulunan 5 araç şüpheli bir şekilde alevlere teslim oldu. Alevleri ve yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süren çalışmasının ardından yangın soğutma çalışması yapılarak söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Öte yandan, çıkan yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken 2 araçta maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL