Şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Rapçi Lvbel C5 hakkında karar: Edebiyat eğitimi şartı getirildi - Son Dakika
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Şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Rapçi Lvbel C5 hakkında karar: Edebiyat eğitimi şartı getirildi

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Şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Rapçi Lvbel C5 hakkında karar: Edebiyat eğitimi şartı getirildi
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"Kahpe" isimli şarkısının sözleri nedeniyle "suç işlemeye alenen tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen rapçi Lvbel C5 hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme, savcılığın tutuklama talebini reddederek sanatçı hakkında adli kontrol kararı verdi. Yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza verme yükümlülüğü getirilen Lvbel C5 için alınan kararda en dikkat çeken detay ise Türk edebiyatı eğitimi alma şartı oldu.

“Kahpe” isimli şarkısının sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan rapçi Lvbel C5'in tutuklanma talebi reddedildi. Mahkeme, gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan sanatçı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza verme yükümlülüğü uygulanmasına karar verdi. Rapçinin Türk edebiyatına ilişkin eğitimine devam etmesi de karara bağlandı.

“KAHPE” ŞARKISI SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Lvbel C5, Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği “Kahpe” isimli şarkının sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada ifadesi alınan rapçi, “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Rapçi Lvbel C5 hakkında karar: <a class='keyword-sd' href='/edebiyat/' title='Edebiyat'>Edebiyat</a> eğitimi şartı getirildi

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Hâkimlik, savcılığın tutuklama talebini reddederek Lvbel C5 hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmetti. Karar kapsamında rapçiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve pazartesi ile çarşamba günleri karakola giderek imza verme yükümlülüğü getirildi.

TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİNE DEVAM EDECEK

Kararın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Lvbel C5'in Türk edebiyatına ilişkin eğitimine devam etmesi şartı oldu. Şarkı sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında getirilen bu yükümlülük, kararın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

“SÖZLERDE ÖZEL BİR KASTIM YOK”

Savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği belirtilen Lvbel C5, şarkı sözlerini hayal gücünden yararlanarak yazdığını savundu. Rapçinin, tartışma konusu olan bazı ifadelerin düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu ileri sürdüğü ve şikâyetlerden haberdar olduktan sonra şarkıyı dijital platformlardan kaldırdığını söylediği aktarıldı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • abbas dursun abbas dursun:
    "vurun kahpeye" diye yeşilçam filmimiz var bizim ne şekil yapıyorsunuz çocuğa 0 0 Yanıtla
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