Şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Rapçi Lvbel C5 hakkında karar: Edebiyat eğitimi şartı getirildi

“Kahpe” isimli şarkısının sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan rapçi Lvbel C5'in tutuklanma talebi reddedildi. Mahkeme, gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan sanatçı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza verme yükümlülüğü uygulanmasına karar verdi. Rapçinin Türk edebiyatına ilişkin eğitimine devam etmesi de karara bağlandı.

“KAHPE” ŞARKISI SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Lvbel C5, Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği “Kahpe” isimli şarkının sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada ifadesi alınan rapçi, “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Hâkimlik, savcılığın tutuklama talebini reddederek Lvbel C5 hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmetti. Karar kapsamında rapçiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve pazartesi ile çarşamba günleri karakola giderek imza verme yükümlülüğü getirildi.

TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİNE DEVAM EDECEK

Kararın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Lvbel C5'in Türk edebiyatına ilişkin eğitimine devam etmesi şartı oldu. Şarkı sözleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında getirilen bu yükümlülük, kararın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

“SÖZLERDE ÖZEL BİR KASTIM YOK”

Savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği belirtilen Lvbel C5, şarkı sözlerini hayal gücünden yararlanarak yazdığını savundu. Rapçinin, tartışma konusu olan bazı ifadelerin düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu ileri sürdüğü ve şikâyetlerden haberdar olduktan sonra şarkıyı dijital platformlardan kaldırdığını söylediği aktarıldı.