Şarkıcı Justin Bieber kısmi yüz felci geçirdi - Son Dakika
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Şarkıcı Justin Bieber kısmi yüz felci geçirdi

11.06.2022 14:46
Şarkıcı Justin Bieber kısmi yüz felci geçirdi

LOS Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber, kısmi yüz felci geçirdiğini duyurdu.

LOS Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber, kısmi yüz felci geçirdiğini duyurdu.

Bieber, Instagram hesabından paylaştığı videoda, kendisine Ramsay Hunt Sendromu teşhisi konulduğunu açıkladı.

Videoda yüzünün bir kısmını çok az hareket ettirebildiğini gösteren Bieber, rahatsızlığının "bir hayli ciddi" olduğunu söyledi.

Bieber, konser turunu ertelemesine ilişkin olarak da "Fiziksel olarak bunları yapacak durumda değilim. Bedenim yavaşlamak zorunda olduğumu söylüyor. Umarım anlayışla karşılarsınız." dedi.

İyileşmesinin ne kadar zaman alacağını tam olarak bilmediğini kaydeden Bieber, zamanını dinlenerek geçireceğini belirtti.

Grammy ödüllü 28 yaşındaki Bieber, Kanada'nın Toronto kentinde 7-8 Haziran'da düzenlenmesi planlanan konserlerinden saatler önce yaptığı açıklamada, rahatsızlığı nedeniyle etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarkıcı Justin Bieber kısmi yüz felci geçirdi - Son Dakika

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