Sarsılmaz Bellek: Antakya Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sarsılmaz Bellek: Antakya Sergisi Açıldı

06.02.2026 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Üniversitesi, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı için uluslararası bir sergi düzenledi.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla "Sarsılmaz Bellek: Antakya" Uluslararası Posta Sanatı Sergisi açıldı.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erol Yıldır, Merkez Kütüphanesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin toplumda derin izler bıraktığını söyledi.

Yaşanan acıların yalnızca rakamlarla değil, ortak bellekle ve tanıklıkla anlam kazandığını vurgulayan Yıldır, "Sanat, bu tür toplumsal hafıza süreçlerinde önemli bir rol üstlenmektedir." dedi.

Serginin küratörü ve Grafik Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sofia Cihan Canbolat ise serginin 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü kapsamında hazırlandığını dile getirdi.

Serginin, hatırlamanın, unutmamanın ve tanıklık etmenin bir ifadesi olarak kurgulandığını belirten Canbolat, Antakya merkezli olarak hazırlanan çalışmanın, depremlerden etkilenen 11 ilin yaşadığı yıkımı, kayıpları ve dayanışmayı sanat yoluyla görünür kıldığını ifade etti.

Sergiye yaklaşık 350 sanatçının katılım gösterdiğini dile aktaran Canbolat, "60'ı yurt dışından olmak üzere 400'ün üzerinde eser sergimizde yer alıyor. Bu yoğun ilgi yaşananların unutulmadığını ve ortak bir dayanışma duygusunun sürdüğünü gösterdi. Sergide yer alan her eser bir iz, bir pul ve bir tanıklık taşıyor. Antakya ve 11 il sarsıldı ancak belleğimiz sarsılmadı." diye konuştu.

Sanatseverler, Sarsılmaz Bellek: Antakya Uluslararası Posta Sanatı sergisini 6-13 Şubat tarihleri arasında ziyaret edebilecek.

Kaynak: AA

Antakya, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarsılmaz Bellek: Antakya Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Eşiyle tartışıp yarı çıplak halde camdan atlayan 5 çocuk babası hayatını kaybetti Eşiyle tartışıp yarı çıplak halde camdan atlayan 5 çocuk babası hayatını kaybetti
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
Ronaldo duymasın Benzema ilk maçında destan yazdı Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı
Mert Günok’un 3 bin 905 günlük hasreti sona erdi Mert Günok'un 3 bin 905 günlük hasreti sona erdi

20:39
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
19:44
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
19:39
Eminönü’nde banka soygunu
Eminönü'nde banka soygunu
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 20:56:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Sarsılmaz Bellek: Antakya Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.