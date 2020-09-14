Sason Kaymakamlığına atanan Serin göreve başladı - Son Dakika

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı olarak atanan Samet Serin, yeni görevine başladı.

Görevden alınan Abdullah Özadalı'nın yerine Sason Kaymakamı olarak atanan Samet Serin, görevine başladı. Yeni görev yerinde ilk olarak şehit yakınlarını kabul eden Kaymakam Serin, Sason'da vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek ve devletin hizmet anlayışını ilçedeki en ücra köylerine de taşımak için yoğun çaba sarf edeceğini söyledi. - BATMAN