Son Dakika Haberleri: Savcılığa teslim olan Kadri Gürsel cezaevine gönderildi
Son Dakika Güncel Haber

Savcılığa teslim olan Kadri Gürsel cezaevine gönderildi

43 dakika önce

Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine, infazı için adliyeye gelerek teslim oldu.

Savcılığa teslim olan Kadri Gürsel cezaevine gönderildi, System.String[]
Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine, infazı için adliyeye gelerek teslim oldu. Gürsel, işlemlerinin ardından Metris Cezaevine götürüldü.

Cumhuriyet Gazetesi davasında örgüte yardım suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırılan gazeteci Kadri Gürsel, aldığı cezanın kesinleşmesinin ardından infaz savcılığına geldi. Savcılıktan kendisine giden davet kağıdı üzerine teslim olan Gürsel, burada yapılan işlemlerinin ardından Metris Cezaevine gönderildi.

Dava sürecinde 11 ay cezaevinde kalan Gürsel'in denetimli serbestlik işlemlerinin ardından kısa süre sonra tahliye edileceği kaydedildi.

İnfaz savcılığında işlemleri süren Gürsel, basın mensuplarının soruları üzerine, "Normalde hiç cezaevine girmemem gerekiyor. Ama yasadaki bu durum nedeniyle şimdi tekrar cezaevine gireceğim. Bana 20 Mayıs'ta tebligat geldi. 10 gün içinde savcılığa gelmem istenildi. Ben de süre dolmadan geldim" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:01 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Gazetesi, Kadri Gürsel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun montajlanan konuşmasında soruyu soran gazeteciden açıklama Kadri Gürsel teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi Kremlin Sözcüsü Peskov: S-400'lerin teslimatı takvim doğrultusunda ilerliyor Son dakika! Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:44:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Savcılığa teslim olan Kadri Gürsel cezaevine gönderildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]