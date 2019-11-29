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Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, öğrencilerle buluştu - ESKİŞEHİR
6 saat önce
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Üniversitesinde "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği Konferansı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:34 Kaynak: AA
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Üniversitesinde "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi Bugünü ve Geleceği Konferansı"na katıldı.
Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta Baş, öğrencilere ve öğretim üyelerine Sayıştay tarihi, muhasebe-denetim mesleğinin geçmişi ile alanda kariyer yapmanın inceliklerini hakkında bilgiler verdi.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, konferans sonunda Baş'a seramikten yapılmış biblo hediye etti.
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