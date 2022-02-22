SCÜ başarısına başarı katıyor... DECARBOMILE projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi - Son Dakika
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SCÜ başarısına başarı katıyor... DECARBOMILE projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi

22.02.2022 15:00

SCÜ başarısına başarı katıyor.

SCÜ başarısına başarı katıyor... DECARBOMILE projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi

SİVAS Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yapay zeka çalışmalarına katkı sunmak amacıyla hazırladığı 'DECARBOMILE' projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenlerinin gerçekleştirdiği büyük bir çalışma daha kabul gördü. Ufuk Avrupa HORIZON-CL5-2021-D6-01-08 çağrısı kapsamında 10 ülkeden 30'dan fazla partnerin yer aldığı ve üniversitenin de araştırmacı kuruluş olarak dahil olduğu 'DECARBOMILE' projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi.

"Kabul edilmiş 2 projeden biridir"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Hafik Kamer Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Programı Bölümünde görevli Öğr. Gör. Mustafa Yılmaz, "Dünya'nın en büyük sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan "Ufuk Avrupa Programı" kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen 8 Milyon Euro toplam bütçeli "DECARBOMILE" adlı projemizle 10 ayrı ülkeden 30'dan fazla partner kuruluşun katılımıyla kentsel ulaşım alanında enerji tüketimi, çevre kirliliği, trafik sıkışıklığı ve maliyet minimizasyonu için elektrikli araçlar ve yapay zeka sistemleri aracılığıyla bilimsel çalışmalar gerçekleştirilecektir. Küme 5: İklim, Enerji, Mobilite"; "Hedef 6: Yük ve Yolcular için Emniyetli, Dirençli Ulaşım ve Akıllı Mobilite Hizmetleri" bileşeni altında başvurusu yapılan 23 konsorsiyum arasından kabul edilmiş 2 projeden biridir" dedi.

Yapay zeka çalışmalarına katkı sunmak hedefleniyor

SCÜ Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç Dr. Ahmet Gürkan Yüksek ise, yapay zeka üzerine destek sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Kabul edilen projede Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yer alacağız. Son yıllarda özellikle dünya üzerinde yapay zeka uygulamaları, Endüstri 4.0, IoT kavramları bu tür problemlerin çözümlerinde çok önemli yerler işgal ettiği için biz bu projede yapay zeka, IoT veya genelleştirirsek yenilikçi teknolojiler üzerine çözümler sağlamayı amaçlamaktayız. Burada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak hem yapay zeka üzerine destek sunmayı hem de Yapay Zeka Sistemleri ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yürütülen akademik ve Yüksek Lisans programları ile gerek lisansüstü öğrenci, gerek proje, gerekse akademik çalışmalarda katkı sağlamayı planlıyoruz. Böylelikle hem ülkemiz hem de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi için önemli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Horizon projeleri ile kıymetli işler yapmak istiyoruz"

Proje ekibinin üyelerinden olan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aksöz, " Kabul edilen bu proje ile özellikle elektrikli araçlar ve bunların yapay zeka entegrasyonları üzerine ekibimiz ile birlikte çalışacağız. Horizon başta olmak üzere AB projeleri ülkemiz için çok kıymetlidir. Biz de bu kıymeti hem yurt dışı tecrübelerimizi ülkemize kazandırmak hem de TUBİTAK Başkanı Hasan Mandal hocamızın yönlendirdiği doğrultuda çalışarak bu güzel sonuca ulaştık. Projemiz kabul gördü ve bu gururu yaşıyoruz. Böylelikle hem Üniversitemiz, hem şehrimiz hem de Ülkemize yeni bir Horizon projesi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor aynı zamanda yeni Horizon projeleri ile daha kıymetli işler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SCÜ başarısına başarı katıyor... DECARBOMILE projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi
SCÜ başarısına başarı katıyor... DECARBOMILE projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi
SCÜ başarısına başarı katıyor... DECARBOMILE projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi

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SCÜ başarısına başarı katıyor... DECARBOMILE projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi SCÜ başarısına başarı katıyor... DECARBOMILE projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi Son Dakika | Bakan Dönmez'den enerjideki fiyat artışına karşı yerli ve yenilebilir kaynak çağrısı Son Dakika | Bakan Dönmez'den enerjideki fiyat artışına karşı yerli ve yenilebilir kaynak çağrısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Avrupa Komisyonu, Yapay Zeka, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SCÜ başarısına başarı katıyor... DECARBOMILE projesi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi - Son Dakika


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