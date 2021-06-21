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Seat'tan üretimde yeni VAR teknolojisi: Fotogrametri - Son Dakika

Seat'tan üretimde yeni VAR teknolojisi: Fotogrametri

21.06.2021 02:03
Seat'tan üretimde yeni VAR teknolojisi: Fotogrametri, System.String[]

Futbolda VAR (video yardımcı hakem) sisteminin uygulanmasıyla, gol kararlarını santimetrelerle ölçerek almak mümkün hale geldi.

CARMEDYA.COM – Futbolda VAR (video yardımcı hakem) sisteminin uygulanmasıyla, gol kararlarını santimetrelerle ölçerek almak mümkün hale geldi.

Peki santimetreler yerine, bir kağıt sayfanın inceliğine eşdeğer olan milimetrenin onda biri söz konusu olduğunda ne yapabiliriz?

Seat Ölçüm Teknolojisi ve Meisterbock departmanı, otomobillerdeki gövde aksamıyla ilgili ölçümler yaparak bu konuyla bizzat ilgileniyor. Şimdiye kadar yarı manuel olarak yapılan bu işlem artık, yenilikçi teknoloji Fotogrametri ile gerçekleştiriliyor.

Seat'tan üretimde yeni VAR teknolojisi: Fotogrametri

Kesinliğe giden yol

Bu teknoloji ile otomobil aksamları, tüm ayrıntılarıyla kontrol edilmek üzere montaj hattından rastgele seçiliyor. Otomatik robotlar bu parçaları ölçüm tesislerine taşıyor. Burada, kameralarla donatılmış 1.500 metrekarelik makineler, üretim hattından çıkan bütün araçların doğru ölçülerde olmasını sağlamak için çalışmaya başlıyor. Bu şekilde herhangi bir sapma hızlıca baştan kalibre edilebiliyor.

Seat Ölçüm Teknolojisi ve Meisterbock Bölüm Başkanı Pedro Vallejo, "Fotogrametri, fotoğraflar aracılığıyla bir nesnenin milyonlarca noktasını yakalamamızı, en ufak alanın bile derinliğini ve kalınlığını işaretlememizi sağlayan temassız bir optik ölçüm teknolojisi" dedi. Görsellerde, aracın hem iç hem de dış geometri çizgilerinin yüzde 100'ünü görebildiklerini belirten Seat İç Aksam Ölçüm Bölümü müdürü Paco Triguero ise, "Böylece herhangi bir değişikliğin anında algılanmasını garanti altına almış oluyoruz" diyor.

Seat'tan üretimde yeni VAR teknolojisi: Fotogrametri

210 milyona yakın analiz

Bir otomobilin gövde aksamı, farklı şekillerde monte edilmiş parçaların toplamından oluşuyor. Bu nedenle ölçümleri kesin ve hassas olması gerekiyor. Fotogrametri de tam olarak bunu sağlıyor. Paco, "Toplamda, makineler montaj başına 200 ila 300 ve otomobilin şasisinin tamamının ise 1.000 adet fotoğrafını çekiyor, bu da montaj başına yedi milyon ve tüm şasi için 98 milyon noktanın ölçümünün yapılmasına eşdeğer" diye açıklıyor. Bu, günde 9 bin fotoğraf ve 210 milyona kadar analiz noktası anlamına geliyor.

Seat'tan üretimde yeni VAR teknolojisi: Fotogrametri

Zaman kaybını azaltan teknoloji

Optik teknoloji, geleneksel dokunsal ölçümlere kıyasla ölçüm süresini yüzde 90 oranında kısaltıyor. Paco, "Geçmişte üç parça ölçebilirken, şimdi ise günde 30 ölçüm yapıyoruz. Bu durum, son 20 veya 30 yıldır süregelen çalışma şeklimizi kökünden değiştirmemizi sağladı. Çalışanları daha yüksek nitelikli teknikler konusunda eğittik. Müşterinin mümkün olan en iyi otomobili teslim alması için elde ettiğimiz bilgileri katlayarak artırdık" diyor. Bu teknik an itibarıyla Seat Leon ve Cupra Formentor'un montaj hattında uygulanıyor.

Seat'tan üretimde yeni VAR teknolojisi: Fotogrametri

Teknolojik bir dönüm noktası Seat tarafından uyarlanan seri ölçümde fotogrametrinin kullanılması, sektörde öncü ve yenilikçi bir süreç. Hız, hassasiyet ve bağlanabilirlik açısından hat üzerinde ölçüm verimliliğinde gelişimi temsil ediyor. Pedro, "Büyük ölçekli, kesintisiz ve temassız otomatik ölçümü kullanıma geçiren ilk üreticiyiz ve üretim hattından çıkan bir otomobilin serinin ömrü boyunca mükemmel bir prototip gibi aynı seviyeyi korumasını sağlamayı başardık" diye vurguluyor.

Seat'tan üretimde yeni VAR teknolojisi: Fotogrametri

Geleceği tasarlamak Büyük Veri ve Veri Bilimi gibi araçlar sayesinde artık fotogrametri yardımıyla elde edilen büyük miktarda bilgiler, gelecekte üretimde karşılaşılabilecek durumları daha ortaya çıkmadan tespit etmede kullanılacak. Pedro, "Tüm bu verileri, bir makine öğrenimi algoritmasının herhangi bir sapmanın meydana gelme sıklığını analiz etmesi için saklıyoruz. Şu anda sapmaların yerlerini tespit edip müdahele edebiliyoruz, ancak ileride program proaktif davranacak: Sapmaların hangi sıklıkta tekrarlandığını analiz edecek ve sapmaya neden olan makineyi baştan kalibre etmek için tahminlerde bulunacak" diyor.

Seat'tan üretimde yeni VAR teknolojisi: Fotogrametri

Otomobil, Seat, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Seat'tan üretimde yeni VAR teknolojisi: Fotogrametri - Son Dakika


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