Şebinkarahisar Kışın Ayrı Güzel

Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini sunan Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, kar yağışının ardından beyaz görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini sunan Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, kar yağışının ardından beyaz görüntüsüyle ilgi çekiyor.



Hafta boyunca kentte etkili olan kar yağışı sonrası, özellikle Avutmuş, Kadıoğlu ve İkioğul mahallelerinde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.



Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şebinkarahisar'ın kış aylarında ayrı güzelliğe büründüğünü belirterek, "Belediye olarak özellikle yolların kapanmaması için bir yandan karla mücadelemizi sürdürürken bir yandan da karın ilçemizdeki eşsiz güzelliğini seyrediyoruz. Kar yağışı sonrası hem kırsal bölgede hem de ormanlık bölgede seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor." dedi.

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