Seçmenler Muhtar İçin Lokma Döktü
1 saat önce
Bursa'nın Mudanya ilçesinde seçmenler muhtarları için lokma döktü.
Bursa
'nın Mudanya
ilçesinde seçmenler muhtarları için lokma döktü.
15 yıldır Halitpaşa
Mahallesi Muhtarlığı görevini sürdüren Selma
Yarar'ı yeniden seçen kadınlar, muhtarlık önünde lokma döktü. Selma Yarar, "Sevgili mahallemde 15 sene muhtar olarak hizmet vermenin gururuyla bir dönem daha mahalleme hizmet etmek beni daha da onurlandırdı. Başta her zaman yanımda olan eşime, emeklerini esirgemeyen azalarıma, arkadaşlarıma ve bugün lokma döktürerek beni çok duygulandıran mahallemin kadınlarına teşekkür ederim" diyerek duygularını dile getirdi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:57 Kaynak: İHA
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