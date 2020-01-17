Şehir Kütüphanesi'ni 2 günde 5 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehir Kütüphanesi'ni 2 günde 5 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Şehir Kütüphanesi'ni 2 günde 5 bin kişi ziyaret etti

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Meryem Ana Kilisesi binasında açılan Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Şehir Kütüphanesi'ni 2 günde 5 bin kişi ziyaret etti, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Meryem Ana Kilisesi binasında açılan Şehir Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, yeni açılmış olmasına rağmen büyük ilgi gören kütüphaneyi iki günde 5 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Ocak'tan itibaren hizmet vermeye başlayan Şehir Kütüphanesi'ni gezerek ziyaretçileriyle görüştü. Kütüphaneye ders çalışmak ve kitap okumak için gelen öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, kütüphanenin hayırlı olması dileklerinde bulundu ve bir tavsiyeleri olup olmadığını sordu. Öğrenciler de Başkan Büyükkılıç'a "Ellerinize sağlık" diyerek teşekkür ettiler ve kütüphaneyi çok beğendiklerini belirttiler.


Kütüphanedeki tüm ziyaretçilerle selamlaşan ve sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, zihin açıklığı dileklerinde bulundu ve tatlı ikram etti. Yeni Şehir Kütüphanesi'nin Kayseri'ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükkılıç, "Kütüphanemiz; şehir merkezinde olması, öğrencilerin rahatlıkla çalışabileceği fiziki ortamın sağlanması nedeniyle büyük ilgi görüyor. İki günde 5 bin ziyaretçisi oldu. Önümüzdeki hafta içinde Kültür Turizm Bakan Yardımcımızın da katılacağı bir törenle açılışını gerçekleştireceğiz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehir Kütüphanesi'ni ziyaretinde kütüphaneye üyeliğini de yaptırdı ve üyelik kartını aldı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Meryem Ana, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:01 Kaynak: İHA
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