Şehit boksör kabri başında anıldı - Son Dakika
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Şehit boksör kabri başında anıldı

6 saat önce

Çankırı'da 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan boksör Emrah Ersoy, minik sporcular tarafından kabri başında anıldı.

Şehit boksör kabri başında anıldı, System.String[]

Çankırı'da 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan boksör Emrah Ersoy, minik sporcular tarafından kabri başında anıldı.

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çınar'ın antrenörlüğünde eğitim alan "Her çocuk özeldir, çoklu branş eğitim" öğrencileri, şehit Emrah Ersoy'u kabri başında anarak mezarına Türk bayrağı bıraktı, dua etti.

Minik sporcularla birlikte şehit Emrah Ersoy'un babası Muzaffer Ersoy, Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Spor Hizmetleri Müdürü Ekrem Şahin ve sporcular da anma törenine katıldı.

Çankırı, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:48 Kaynak: AA
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