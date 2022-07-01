Son dakika haberleri: Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi

01.07.2022 17:42

Son dakika haber: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın (24), Bursa'da yaşayan ailesi bilgilendirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kayıp düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın (24), Bursa'da yaşayan ailesi bilgilendirildi.

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 4. Taş Sokak'ta yaşayan baba Fikret ve anne Gülçiçek Taşcı'nın evlerinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu belirtilen şehit Taşcı'nın naaşının yarın İl Müftülüğü bahçesindeki Hüseyin Durmaz Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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