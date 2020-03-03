Şehitler İdlib'e giderken çektikleri videoda helallik istemiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehitler İdlib'e giderken çektikleri videoda helallik istemiş - Son Dakika

Şehitler İdlib'e giderken çektikleri videoda helallik istemiş

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimine bağlı güçlerin hava saldırısı sonucu 33 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırımın birlikte çektiği video ortaya çıktı.

Şehitler İdlib'e giderken çektikleri videoda helallik istemiş, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimine bağlı güçlerin hava saldırısı sonucu 33 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırımın birlikte çektiği video ortaya çıktı. Videoda şehitlerin İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istediği görülüyor.

27 Şubat günü İdlib bölgesinde Esed'e bağlı rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu 33 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Osmaniyeli Uzman Onbaşı Batuhan Tank ve Hataylı Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın bir grup silah arkadaşı ile birlikte sosyal medya uygulamasına çektikleri video ortaya çıktı. Videoda ilk olarak Hataylı şehit Uzman Onbaşı Emin Yıldırım görülüyor. Ardından ise Osmaniyeli şehit Uzman Onbaşı Batuhan Tank videoda görülerek "Ömer" diye seslendiği birinden helallik istiyor ve "Benim hakkım varsa helal olsun" diyor. Ardından da şehitlerin diğer silah arkadaşları videoda sırasıyla sevdiklerine selam gösteriyor. Şehitlerin İdlib'e giderken çektiği anlaşılan ve 45 saniye süren videoda ise Selda Bağcan'ın uğurlar olsun şarkısı çalıyor.

(İHA)

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
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