Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
53 dakika önce
Sason ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Sason
ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Yunus Emre
Ortaokulunda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Okul müdürü Şehabettin Yavuz'un günün önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, oratoryo ve sinevizyon gösterimi yapıldı.
Çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Cuma Uçar
, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Öksüz
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Vekili Mehmet Murat
Sudagezer de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:35 Kaynak: AA
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