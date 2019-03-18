Son Dakika Haberleri: Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

53 dakika önce

Sason ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
Sason ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yunus Emre Ortaokulunda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul müdürü Şehabettin Yavuz'un günün önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, oratoryo ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren programa Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Cuma Uçar, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Öksüz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Vekili Mehmet Murat Sudagezer de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:35 Kaynak: AA

Sason, Çanakkale, Güncel
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