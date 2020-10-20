Şehrin simgesi Cacabey Medresesinde üst örtü yapımı tamamlandı - Son Dakika

Kırşehir kent merkezinde bulunan medrese Selçuklu döneminde Kılıçaslan oğlu Keyhüsrev zamanında Kırşehir emiri Nurettin Cibril Bin Cacabey tarafından 1271-1272 yıllarında bir gözlem evi medrese olarak yaptırılan medresede üst örtü işi yapımı tamamlandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre şuan Cacabey Medresesi'nin üst örtüsü yapımı tamamlanmış durumda. Bundan sonraki süreçte ise tabanı için proje çalışması yapılacak ve proje Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandıktan sonra maliyet de hazırlanarak iş ihaleye çıkarılacak. Medresenin tam olarak tadilattan geçirilme süresi ise proje detayları belirlendikten sonra kamu oyuna açıklanacak.

Kırşehir Kent Konseyinin yakından takip ettiği tadilat aşaması ve medrese hakkında bilgi sunan Genel Sekreter Tolga Akpınar, "Şu anda medresenin üzerinden gelen akıntı ve buna bağlı olarak oluşan nemlenmenin önüne geçilmiş durumda. Bekleme süresi de nemlenmenin kurumasını beklemeye yönelik bir süre. İş tamamlandıktan sonra medrese üzerindeki çelik örtü kaldırılarak cami hizmete açılacak. Kırşehir Kent Konseyi olarak yapılan çalışmayı yakından takip ediyoruz. Cacabey Medresesi'nin daha güvenli ve görkemli bir hale geleceği günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

800 Yıl önce Anadolu Selçuklu Devleti zamanında devrin Valisi Nurettin Caca tarafından 'Gök Bilimleri Medresesi' olarak inşa edilen sonra günümüze kadar cami olarak gelen medrese 2006 yılında bir restorasyon gerçekleştirmişti. Restorasyondan sonra cami tabanından akmalar ve duvarda nemlenmeler meydana gelmiş, Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolünde caminin tavanı üzerinde bir çalışma yapılmaya başlanmıştı. Bu çalışmadan sonra cami tavanı bir örtü ile örtülecek ve ikinci aşamaya geçilecek. - KIRŞEHİR