Sel felaketinin ardından İstanbul'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi - Son Dakika
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Sel felaketinin ardından İstanbul'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi

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Sel felaketinin ardından İstanbul\'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi
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İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte salı, çarşamba ve perşembe günleri parçalı ve az bulutlu havayla birlikte sıcaklığın 21-22 dereceye çıkacağını açıkladı. Raporda cuma günü aralıklı yağmur beklendiği belirtilirken, yağış miktarının metrekareye 2-5 kilogram olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi gününün parçalı bulutlu geçmesi beklenen İstanbul’da pazar günü yeniden yağmur, sıcaklığın da 19 dereceye düşmesi öngörülüyor.

Türkiye, yeni haftaya serin ve bulutlu havayla başladı. MGM ve AKOM’un tahmin raporlarına göre hafta ortasında sıcaklıklar yükselecek, cuma gününden itibaren ise Marmara’da yağışlı hava yeniden etkili olacak.

BATI KARADENİZ’DE FIRTINA UYARISI

MGM’nin tahminlerine göre Batı Karadeniz kıyılarında rüzgar güneybatı ve batı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esecek. Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimlerinin rüzgardan en çok etkilenmesi bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın ilk saatlerde 8 bofora ulaşabileceği, dalga boyunun yer yer 3 metreyi bulabileceği bildirildi. Dalga yüksekliğinin Marmara’da 0,5-1,5 metre, Ege ve Akdeniz’de 1-2 metre olması bekleniyor. MGM; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Sel felaketinin ardından <a class='keyword-sd' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'a yaz geri geliyor! AKOM tarih verdi

SAĞANAK BEKLENEN BÖLGELER

Hatay genelinde aralıklı, Adana’nın kuzey ve güneydoğu ilçelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Trabzon ve Rize’de öğleden sonra, Gümüşhane çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde ise yer yer sağanak görülecek. Sivas’ın doğusunda ve Erzincan’ın batı ilçelerinde de öğle saatlerinde yağış geçişleri yaşanabilecek.

HAFTA ORTASINA KADAR SICAKLIK ARTIYOR

Bugün doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin altında seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren güney ve batıdan başlayarak artması bekleniyor. MGM’nin 5 günlük tahminine göre Bursa’da bugün 19 derece olan sıcaklık, perşembe günü 23 dereceye çıkacak. Cuma günü ise kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haftalık tahminlere göre Ankara’da başta 14-15 derece olan gündüz sıcaklıkları hafta ortasında 18-20 dereceye yükselecek. İzmir’de sıcaklığın hafta ortasında 25-26 dereceye ulaşması, Antalya ve Adana’da ise 25-30 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Kars, Ardahan, Ağrı ve Van’da yağışlı havanın hafta ortasına kadar sürmesi öngörülüyor.

AKOM: İSTANBUL’DA CUMA GÜNÜ YAĞMUR BAŞLIYOR

AKOM’un raporuna göre İstanbul’da bugün parçalı bulutlu hava etkili olacak ve gün içinde yağış beklenmiyor. Sıcaklığın sabah 14, öğle saatlerinde 18, akşam 15 derece olacağı tahmin ediliyor. Güneybatı yönden esecek lodosun saatte 10-35 kilometre hızla, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü.

Raporda salı günü 21, çarşamba 22, perşembe 21 derece olacak sıcaklıkların parçalı ve az bulutlu hava eşliğinde seyredeceği belirtildi. Cuma günü aralıklı yağmur beklenen kentte yağışın metrekareye 2-5 kilogram olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi gününün parçalı bulutlu geçmesi beklenirken, pazar günü yeniden yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 19 derece olacağı pazar günü yağış miktarının metrekareye 3-7 kilogram olması öngörülüyor.

YENİ SİSTEM AKDENİZ’DEN GELECEK

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, cuma günü Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir sistemin Trakya üzerinden Marmara’ya ulaşacağını söyledi. Tek, sistemin İstanbul’da gök gürültülü sağanağa neden olabileceğini belirterek ayrıntıların çarşamba ya da perşembe günü netleşeceğini ifade etti. Tek’in tahminine göre Akdeniz ve Güneydoğu’da hafta ortasında 28-30 dereceler görülebilir.

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