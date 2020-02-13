Şelalede gökkuşağı - Son Dakika
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Şelalede gökkuşağı

6 saat önce

ANTALYA'yı etkisi altına alan yağışlı hava, yerini güneşli havaya bıraktı.

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ANTALYA'yı etkisi altına alan yağışlı hava, yerini güneşli havaya bıraktı. Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktada gökkuşağı oluştu.

Turizm kenti Antalya'da, güneşli havayı özleyenler sahillere akın etti. Öğle saatlerinde açan güneşin tadını çıkarmak isteyenler tarihi yat limanına ve parklara giderek, bol bol güneş banyosu yaptı. Yat Limanı'nda balıkçı teknelerini fırtınadan koruyan dalgakıranın üzeri gençlerle dolup taştı.Lara'da, Düden Şelalesi'nden dökülen suyun oluşturduğu damlacıkların arasında kırılan güneş ışınları, rengarenk gökkuşağı oluşturdu. Turistler, gökkuşağının fotoğrafını çekmek için falezlere akın etti.


Düden Şelalesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:17 Kaynak: DHA
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