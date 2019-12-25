Selen Görgüzel'den yılbaşı pozu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Selen Görgüzel'den yılbaşı pozu - Son Dakika Magazin

Selen Görgüzel'den yılbaşı pozu

6 saat önce

Elbisede Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından budanmış sertifikalı çam dallarının kullanıldığını belirten Görgüzel, çam, göknar ve ladin gibi ağaç türlerinin yılbaşı ağacı olarak kesilmesinin ormanlara büyük zarar verdiğini söyledi.

Selen Görgüzel'den yılbaşı pozu, System.String[]

Elbisede Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından budanmış sertifikalı çam dallarının kullanıldığını belirten Görgüzel, çam, göknar ve ladin gibi ağaç türlerinin yılbaşı ağacı olarak kesilmesinin ormanlara büyük zarar verdiğini söyledi. Görgüzel, elbisedeki çam dallarını daha sonra evine götürerek yılbaşı ağacı olarak kullandı.

Orman İşletme Müdürlüğü, Gerede, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:19 
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