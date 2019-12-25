Selen Görgüzel'den yılbaşı pozu
6 saat önce
Elbisede Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından budanmış sertifikalı çam dallarının kullanıldığını belirten Görgüzel, çam, göknar ve ladin gibi ağaç türlerinin yılbaşı ağacı olarak kesilmesinin ormanlara büyük zarar verdiğini söyledi.
Elbisede Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından budanmış sertifikalı çam dallarının kullanıldığını belirten Görgüzel, çam, göknar ve ladin gibi ağaç türlerinin yılbaşı ağacı olarak kesilmesinin ormanlara büyük zarar verdiğini söyledi. Görgüzel, elbisedeki çam dallarını daha sonra evine götürerek yılbaşı ağacı olarak kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:19
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