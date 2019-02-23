Selin, Evinde Tabancayla Öldürüldü
1 saat önce
HATAY'ın Arsuz ilçesinde eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha (25), ailesinin evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.
HATAY'ın Arsuz
ilçesinde eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha (25), ailesinin evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.
Arsuz ilçesi Madenli
Mahallesi'nde eşinden ayrı, ailesiyle yaşamını sürdüren Selin Çulha, önceki gün yakınları tarafından evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Çulha'nın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, 10'un üzerinde kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.
- Hatay
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:55 Kaynak: DHA
Reyhanlı Saldırısının Firari Sanığı Tutuklandı
Mahkemeden Emsal Karar! Eşini Öldüren Kadın, Beraat Etti
Venezuela Ordusu İnsani Yardıma Destek Veren Yerli Halka Ateş Açtı! Ölü ve Yaralılar Var
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Kan Donduran İfade: Et Parçaları Geliyordu