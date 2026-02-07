Selma Yüksel Düzce'de Defnedildi - Son Dakika
Selma Yüksel Düzce'de Defnedildi

Selma Yüksel Düzce'de Defnedildi
07.02.2026 18:19
Eşi tarafından öldürülen Selma Yüksel, çocuklarının isteğiyle Düzce'de toprağa verildi.

ÇOCUKLARININ İSTEĞİ ÜZERİNE DÜZCE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'da eşi Adem Yüksel tarafından öldürülen Selma Yüksel'in cenazesi ailesine teslim edildi. Aslen Adanalı olan Selma Yüksel'in cenazesi, çocuklarının isteği üzerine Düzce'ye getirildi. Yüksel'in cenazesi Cumayeri ilçesinde bulunan Merkez Cami'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Musa KESKİN/CUMAYERİ (Düzce),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Düzce

