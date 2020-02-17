Şemdinli'de "Neşeli Orman" oyunu sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şemdinli'de 'Neşeli Orman' oyunu sahnelendi - Son Dakika

Şemdinli'de "Neşeli Orman" oyunu sahnelendi

12 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediyenin eğitim birimine bağlı tiyatro ekibi "Neşeli Orman" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Şemdinli'de

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde belediyenin eğitim birimine bağlı tiyatro ekibi "Neşeli Orman" adlı tiyatro oyununu sahneledi.


Halk Eğitim Merkezi salonunda sahnelenen oyunu Belediye Başkan Vekilli Halit Alp, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Yılmaz, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Uğur Akar'ın yazdığı, bir ormanda arı, ayı, zürafa, tavşan ve köpeğin doğruluk üzerine kurulan arkadaşlıklarının anlatıldığı oyun, izleyicilerin beğenisini aldı.

Belediye Başkan Vekili Alp, oyuncuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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