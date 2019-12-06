Son Dakika Haberleri: Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri
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Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri

6 saat önce

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köyleri ziyaret etti.

Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri, System.String[]

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köyleri ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ile Üzümkıran ve Akbal köylerine giden Güven, vatandaşlarla sohbet etti, sıkıntılarını dinledi.

Ardından Üzümkıran İlkokulunu ziyaret eden Güven ve beraberindekiler, öğrencilere kitap ve boya kalemleri hediye etti.

Kaymakam Güven, benzer ziyaretlere devam edeceklerini aktardı.

Tahir Saklı, Yakup Güven, Şemdinli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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