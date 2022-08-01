Muhalefet Dakar Belediye Başkanı Barthelemy Dias, "(Toure'ye) Halk cevap verecek ve yarın halk sokağa çıkacak ve sen bize çoğunluğun nereden geldiğini söyleyeceksin." dedi.

Senegal seçim yasasına göre, idari bölgelerde oyların çoğunu alan 97 aday milletvekili seçilirken, ulusal listelerden 53'ü nispi temsil yöntemiyle 15'i ise ülke dışındaki halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Milletvekili, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Senegal'de iktidar partisinden 'genel seçimi kazandığı' açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.