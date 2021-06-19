Şenol Güneş bile artık inanmıyor: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu

Son Dakika: İstanbul'da deprem! Kısa sürmesine rağmen büyük korkuya neden oldu

A Milli Takım yarın İsviçre'yle karşılaşacak. Farklı bir galibiyet alması durumunda "En iyi üçüncü" olarak gruptan çıkma şansı az da olsa bulunan Ay-Yıldızlılar'da, teknik direktör Şenol Güneş bu ihtimale pek şans vermedi.

Şenol Güneş'in İsviçre maçı öncesi yaptığı açıklamadan satır başları:

"DÜNYANIN SONU GİBİ BİR HAL VARDI"

"İlk maçın olumsuzluğu özgüven kaybına uğradık. Oyunumuzun beklentilerimizin altında kalması, coşkumuzu, cesaretimizi bizi olumsuz etkiledi. Toplumun bizden ne kadar beklentisi olduğunu biliyoruz. Onları üzdüğümüzün farkındayız. Başarıya giden yolda, başarısızlığı da görmek lazım.

"BİZ BU OYUNCULARLA DEVAM EDECEĞİZ"

Mucizelere kalan bir durumdayız. 4 yıl bekleyip, çok emek verdiğimiz turnuvadan erken dönmek bizim için üzüntü verici olacak. 4 yıl bekleyip, büyük emek verip sonrasında turnuvaya kötü başlamak çok üzdü. Başarıya giden yolda başarısızlığı da görmek gerekir. En iyiler arasında olmak için buraya geldik. Yarın en iyi olsak da gruptan çıkmama durumu var"