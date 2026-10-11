Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir’e ilişkin sözleri nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Berna Laçin, dostlarıyla adliye önünde çekilen fotoğrafına açıklama ekledi. Telefonunun hala adliyede olduğunu ve yeni bir telefon aldığını belirten oyuncu, kendisini merak edenlere “İyiyim, var olun” diye seslendi.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan oyuncu Berna Laçin, adliye önünde dostlarıyla çekilen fotoğrafını yayımladı. Kendisini merak edenlere iyi olduğunu söyleyen Laçin, telefonunun hala adliyede bulunduğunu açıkladı.

“TEK BİR GRUPTA BİLE 700 MESAJ VAR”

Laçin, açıklamasına “Dostlarıma verdiğim kısa süreli rahatsızlıktan dolayı özür dilerim” sözleriyle başladı. “Sevilmek güzel şey, hayat dostlarla güzel” diyen oyuncu, kendisine ulaşmaya çalışan çok sayıda kişi olduğunu belirtti.

Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim

Tek bir mesaj grubunda bile 700 mesaj bulunduğunu söyleyen Laçin, telefonunun adliyede olması nedeniyle yeni bir telefon aldığını, numarasının ise değişmediğini ifade etti. Oyuncu, “Arayan soran, merak eden herkese teşekkürler, iyiyim, var olun” sözleriyle kendisine destek verenlere seslendi.

İZMİR SÖZLERİ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından “İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!” ifadelerini kullanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ifadeler nedeniyle oyuncu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatmıştı.

7 Ekim’de İstanbul’da gözaltına alınan Laçin, ertesi gün savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, hakimlik tarafından serbest bırakılmıştı.

Cep TelefonuBerna LaçinCemil TugayAK PartiSiyasetMagazinİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • izzet ulas izzet ulas:
    Hadi yine iyisin ucuz yoldan. Vekilliği kaptın. 3 2 Yanıtla
  • Benim Kkk Benim Kkk:
    Yanindayiz 2 3 Yanıtla
  • Adil ÖZDEMİR Adil ÖZDEMİR:
    Milyarlar çalanların adının lekelenmeme özgürlüğü var ama bir cümle söylersen günlerce habersin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Manisa’daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Manisa'daki akaryakıt istasyonu işletmecilerine: Özgür Özel ve şürekasını uzak tutsunlar
Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu Namaz vaktinde camiye gelmeyen imam, cemaat tarafından mezarlıkta ölü bulundu
Ederson kalesini yine gole kapattı Ederson kalesini yine gole kapattı
Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
08:31
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
07:54
Tokat’ta neler oluyor 1400 kişi hastanelere akın etti
Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti
07:36
Türkiye’nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
07:12
Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
04:45
Bağcılar Fatih Mahallesi’nde sokakta yürüyen kişi silahlı saldırıda öldü
Bağcılar Fatih Mahallesi'nde sokakta yürüyen kişi silahlı saldırıda öldü
01:08
Adıyaman’da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu
Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu
00:28
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 09:43:10. #.0.2#
SON DAKİKA: Serbest bırakılan Berna Laçin dostlarıyla poz verdi: İyiyim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei