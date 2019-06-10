Son Dakika Haberleri: Serbest vuruşlar: Isco Vs İtalya ve Bernabéu'da Roma
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Serbest vuruşlar: Isco Vs İtalya ve Bernabéu'da Roma

8 saat önce

Malaga'dan gelen Magic Man, hem Real Madrid hem de Bernabéu'daki İspanyol Milli Takımı ile serbest vuruş noktasındaki yeteneğini sergiliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Roma ve Rusya'da İtalya Milli Takımı 2018 Dünya Kupası Elemeleri mağduru oldular. Keyfini çıkarın!

Malaga'dan gelen Magic Man, hem Real Madrid hem de Bernabéu'daki İspanyol Milli Takımı ile serbest vuruş noktasındaki yeteneğini sergiliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Roma ve Rusya'da İtalya Milli Takımı 2018 Dünya Kupası Elemeleri mağduru oldular. Keyfini çıkarın!
Serbest vuruşlar: Isco Vs İtalya ve Bernabéu'da Roma
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:06 
Spor
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