Serbest vuruşlar: Isco Vs İtalya ve Bernabéu'da Roma
8 saat önce
Malaga'dan gelen Magic Man, hem Real Madrid hem de Bernabéu'daki İspanyol Milli Takımı ile serbest vuruş noktasındaki yeteneğini sergiliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Roma ve Rusya'da İtalya Milli Takımı 2018 Dünya Kupası Elemeleri mağduru oldular. Keyfini çıkarın!
Malaga
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:06
'dan gelen Magic Man, hem Real Madrid
hem de Bernabéu'daki İspanyol Milli Takımı ile serbest vuruş noktasındaki yeteneğini sergiliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Roma
ve Rusya
'da İtalya
Milli Takımı 2018 Dünya Kupası
Elemeleri mağduru oldular. Keyfini çıkarın!
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