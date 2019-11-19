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Serdal Adalı ve eski yönetimden Çebi'ye ziyaret

6 saat önce

Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden Serdal Adalı, Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.

Serdal Adalı ve eski yönetimden Çebi'ye ziyaret, System.String[]

Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden Serdal Adalı, Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.


Beşiktaş'ta gerçekleştirilen başkanlık yarışında Ahmet Nur Çebi'ye karşı kaybeden, siyah-beyazlı kulübün eski yönetim kurulu üyelerinden Serdal Adalı ve beraberinde heyet, Çebi'yi ziyaret etti. Vodafone Park'ta yapılan ziyarette Adalı'nın yanı sıra eski yönetim kurulu üyelerinden Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu ile Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Fora da yer aldı.


Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık yarışından Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay yarışmış, Çebi en yakın rakibi olan Adalı'ya 2 bin 26 oy fark atarak siyah-beyazlı kulübün 34.başkanı olmuştu. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
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